«Ils sont au-dessus des lois eux autres», dit Diane Lemieux

La présidente-directrice générale de la Commission de la construction du Québec (CCQ), Diane Lemieux, assure que la grève illégale des grutiers ne sera pas tolérée et que des sanctions seront prises rapidement.

«Ils empêchent des gens de travailler. Ils empêchent que les chantiers se poursuivent comme prévu et allongent les inconvénients que les automobilistes peuvent vivre. Ils vont provoquer des coûts supplémentaires avec les impôts des Québécois. Il faut le faire. Ils sont au-dessus des lois eux autres», a résumé Mme Lemieux en entrevue au Québec Matin.

«On change la business»

Selon Diane Lemieux, la question de sécurité soulevée par les grutiers n’est pas le véritable enjeu de cette grève. Elle croit que les autorités syndicales ont menti et ont pris des «raccourcis incroyables».

«On fait sortir les gens au nom de la sécurité, mais ce n’est pas ça l’enjeu. C’est le monopole. En voyant cette réaction excessive, on se dit qu’on a mis le doigt sur quelque chose. On change la business. Éventuellement, on va faire rentrer, dans l’ordre, des gens dans les métiers de grutiers qui ne sont pas dans leur circuit», a-t-elle affirmé.

Diane Lemieux assure que toute l’industrie a été consultée et a accepté les changements. La formation offerte aux gens qui veulent travailler dans cette industrie sans diplôme a été solidifiée et enrichie. Elle rappelle que tous les acteurs avaient eu l’occasion de s’exprimer sur cette question.

Infractions

Jusqu’ici, quelque 150 infractions d’individus et d’organisations ont été documentées pour les deux premiers jours de grève. Diane Lemieux a expliqué que le DPCP était prêt à accueillir ces dossiers.

«Ce qui est fâchant, c’est qu’on était sorti de ça, surtout depuis 2011, a dit Diane Lemieux. On commençait à reprendre le dessus sur la perception des gens, sur l’importance de la qualité au travail, des métiers, des bonnes relations. Un petit groupe qui ne veut pas perdre de pouvoir met tout ça à terre pour garder son contrôle.»

Par ailleurs, Mme Lemieux a critiqué l’inaction de la FTQ-Construction, qui n’agit pas contre ces «éléments de délinquance».