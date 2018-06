La CAQ promet 10 G$ pour décongestionner le grand Montréal d’ici 2030

François Legault a annoncé mercredi martin son plan pour décongestionner la grande région de Montréal si la Coalition avenir Québec (CAQ) devait être élue le 1er octobre prochain.

Lors d’un point de presse, M. Legault a indiqué qu’un gouvernement de la CAQ réserverait 10 milliards de dollars dans le Programme québécois des infrastructures (PQI) pour réaliser le tout d’ici 2030.

«La question du transport est importante pour l’attrait du grand Montréal», a-t-il dit en préambule de son annonce.

Parmi les grands chantiers annoncés par la CAQ il y a la modernisation de la rue Notre-Dame et l’implantation d’un tramway jusqu’à Pointe-aux-Trembles et Rivière-des-Prairies.

Les caquistes veulent également construire plus de stationnements incitatifs et étendre le Réseau express métropolitain (REM) dans les couronnes nord et sud.

Le prolongement de l’autoroute 19 et l’élargissement de l’autoroute 30 en y aménageant des voies réservées pour le transport collectif sont également présents dans le plan présenté mercredi.

«Le plan que nous mettons de l’avant aura des retombées économiques majeures. C’est névralgique si on veut attirer et retenir les meilleurs. On le doit à nos citoyens, à nos familles», croit François Legault.