«La chute de l’empire américain» ou le langage de l’argent

Que feriez-vous si vous trouviez des sacs remplis de billets de banque? Garderiez-vous ces millions? Appelleriez-vous la police? Autant de questionnements que pose Denys Arcand dans son nouveau film.

C’est ce qui arrive à Pierre-Paul Daoust (Alexandre Landry, parfait d’hésitation) lorsqu’il se retrouve, par hasard, sur les lieux d’un braquage. Les criminels sont morts et il se saisit des sacs. Mais voilà, le jeune homme est livreur, de surcroît diplômé en philosophie, et n’a pas la carrure d’un malfrat.

Puisqu’il vient de se séparer de Linda (Florence Longpré), il appelle une escorte, répondant au doux nom d’Aspasie (Maripier Morin parfaite, au visage de la même douceur que celui de Jacqueline Bisset). Et comme il ne sait décidément pas quoi faire de ces millions, il va voir Sylvain «The Brain» Bigras (Rémy Girard, impeccable), ancien motard tout juste libéré de prison. Or, Pierre-Paul est dans la ligne de mire de la police – Pete LaBauve (Louis Morissette) et Carla McDuff (Maxim Roy) – qui suit chacun de ses gestes afin de retrouver l’argent manquant.

Au sein de la distribution, on croise aussi Pierre Curzi, toujours à son meilleur lorsqu’il récite les dialogues d’Arcand, Paul Doucet, Denis Bouchard, Yan England, Claude Legault, James Hyndman ainsi que le tandem Benoit Brière et Gaston Lepage (un sympathique clin d’oeil à «Joyeux calvaire»).

Présenté comme un suspense policier, «La chute de l’empire américain» comprend des moments d’action – le braquage et la fusillade, pour ne parler que de ceux-là – et de franche comédie (dans la deuxième partie du film, les personnages de Paul Doucet et Denis Bouchard sont mémorables), ces éléments contribuant à rythmer une histoire qui se transforme en fable fantaisiste.

«La chute de l’empire américain» est du pur Arcand, un savant, pétillant et joyeux mélange de réflexions sur l’intelligence, l’honnêteté, la compassion, la société dans laquelle on vit et la puissance de l’amour. Alors qu’on pourrait penser, à prime abord, que le réalisateur québécois oscarisé est cynique, il n’en est rien. Au contraire. Passionné par la nature humaine, Denys Arcand fait preuve ici d’un optimisme qui a tout de l’idéalisme, son Pierre-Paul Daoust donnant le meilleur de lui-même, tout comme le font les personnages de l’excellente série espagnole «La Casa de Papel».

En regardant cette «Chute de l’empire américain» jubilatoire, on se prend rapidement à aimer cette «gang» de criminels animés des meilleures intentions du monde et à leur souhaiter le plus éclatant des succès.

Note: 4 sur 5