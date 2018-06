La tour principale de l'Hôtel-Dieu de Québec pourrait disparaître

La tour principale de l'Hôtel-Dieu de Québec pourrait bien disparaître du paysage. Un appel d'offres est lancé pour une étude de faisabilité et l'évaluation des coûts pour la démolition.

À la fin des années 50, l'annexe a été construite pour augmenter les activités hospitalières. Depuis, elle ne cesse de soulever les passions des défenseurs du patrimoine.

L'historien Jean-Marie Lebel est étonné d'apprendre que le souhait et de démolir, mais il ne compte pas s'y opposer. «Elle a été critiquée dès le début, a-t-il confié. Si la tour est démantelée, on va remettre en valeur les édifices, les belles pierres et les toitures de cuivre.»

Le ministre de la Santé, Gaétan Barrette, souhaiterait y ouvrir une super-clinique, des services en soins palliatifs et des hospitalisations d'un jour. Est-ce que l'espace serait suffisant si on procède au démantèlement de la tour? C'est le CIUSSS de la Capitale-Nationale qui a le mandat de trouver une future vocation à l'hôpital du centre-ville.

«Qu'on l'enlève, c'est laid!», a dit un résident du secteur interrogé par TVA Nouvelles.

«Je préfère que les services hospitaliers soient tous transférés à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, car c'est trop difficile d'accès ici», a ajouté une patiente.

Un budget de 500 millions $ a été accordé par le gouvernement pour la nouvelle vocation du plus vieil hôpital en Amérique du Nord.