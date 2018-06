L’amour n’a pas d’âge pour ces vedettes québécoises

Quand il est question d’amour, c’est heureusement bien souvent le cœur qui parle en premier et non la raison. Cela explique pourquoi des gens tombent amoureux de personnes beaucoup plus jeunes ou bien plus âgées qu’eux. La colonie artistique québécoise ne fait pas exception à cette règle. Malgré les nombreuses années qui les séparent, ces amoureux prouvent que la différence d’âge n’a pas d’importance quand on s’aime.

Plus de 10 ans les séparent

François Papineau et Bénédicte Décary: 12 ans

En 2011, après avoir passé plus de 10 ans ensemble, François Papineau et Sylvie Moreau ont annoncé leur rupture. Cette séparation en a surpris plusieurs et a fait la manchette. Leur union n’a pas donné naissance à un enfant, mais le comédien a pu goûter, deux fois plutôt qu’une (Céleste et Lambert), aux joies de la paternité grâce à Bénédicte Décary dont il a succombé aux charmes alors qu’il partageait un projet commun: la pièce «La Belle et la Bête» offerte au Théâtre du Nouveau Monde. Cette nouvelle idylle a été révélée au grand jour à l’été 2011.

Yvon Deschamps et Judi Richards: 14 ans

Du plus loin qu’on se souvienne, Yvon Deschamps et Judi Richard forment un couple. Même si le temps n’a pas toujours été tendre à leur endroit, ils ont fêté, en 2017, 45 années de mariage. Visages indissociables, ils ont su faire fi des 14 années qui les séparent. Parents de trois filles, l’humoriste et la chanteuse ont pris la pause à maintes reprises devant les caméras. Avant d’unir sa destinée à celle de Judi Richards, Yvon Deschamps a pris pour épouse l’actrice Mireille Lachance en 1960. Cette union a officiellement duré sept ans.

Podz et Anne Émond: 14 ans

S’il y a une passion que Podz (alias Daniel Grou) et Anne Émond partagent, c’est la réalisation.

Derrière la caméra pour plusieurs œuvres, dont respectivement les drames «King Dave» et «Nelly», ils sont associés à des réussites cinématographiques, mais aussi télé.

En 2016, on a appris qu’ils vivaient aussi une histoire d’amour. Avant de former un couple avec Anne Émond, de près de 15 ans son aînée, Podz a vécu des moments heureux en compagnie de la journaliste techno Gina Desjardins.

En mai 2012, leur petit garçon est né.

Plus de 15 ans les séparent

Jean-Marc Couture et Marie-Christine Lavoie: 17 ans

C’est en mai 2017, lors de la première du film «Bon Cop, Bad Cop 2» à Montréal, que Jean-Marc Couture et Marie-Christine Lavoie ont fait leur première apparition publique ensemble.

Le gagnant de «Star Académie» en 2012 et la designer des stars se sont connus à l’été 2016. Bien que plus de près de 20 ans les séparent, ils sont tombés amoureux.

Avant cette relation, Jean-Marc Couture a formé un couple avec Laurie Doucet, une participante à «Occupation double», alors que Marie-Christine Lavoie a été la flamme de l’ancien joueur de hockey Mathieu Dandenault, le père de sa fille Amélya.

Sylvain Cossette et Andrée Watters: 19 ans

Quelques années après avoir épousé la mère de ses deux filles, Judith et Élisabeth (qui ont aujourd’hui près de 30 ans), le chanteur Sylvain Cossette a amorcé une relation amoureuse avec la rockeuse Andrée Watters, sa cadette de 19 ans.

Pour le public, leur bonheur a d’abord duré 10 ans, soit jusqu’à ce que la chanteuse révèle sur Facebook avoir pris un chemin différent de celui de son homme.

Mais les deux artistes n’ont pas vécu très longtemps loin l’un de l’autre, reprenant là où ils avaient laissé.

Il y a quelques jours, on a même appris que le couple quittait Boucherville pour venir habiter dans un condo à Montréal.

Roy Dupuis et Christine Beaulieu: 19 ans

Roy Dupuis et Christine Beaulieu, deux acteurs dont la beauté ne fait aucun doute, sont ensemble depuis quelques années déjà. Si près de 20 ans les séparent, cela ne les empêche pas de vivre leur histoire d’amour et de partager des projets. En toute discrétion.

Amants de la campagne, ils ont été vus au sein de la distribution du drame québécois «Ceci n’est pas un polar» (2014). Avant de former un des plus beaux couples du «showbiz» d’ici, Roy Dupuis a vécu une longue histoire d’amour - plus de 15 ans - avec Céline Bonnier. Seulement trois ans séparent les anciens amants.

Plus de 20 ans les séparent

Patrick Norman et Nathalie Lord: 22 ans

Quand on est en amour, on aime le crier. Certains ont même envie de le dire devant les caméras. En juillet 2017, Patrick Norman a demandé en mariage sa conjointe Nathalie Lord sur le plateau de l’émission «Sucré salé» à TVA.

À l’aube de la cinquantaine, la chanteuse country a accepté d’épouser le chanteur (papa d’Isabel et Debbie Éthier) qui a déjà soufflé ses 70 bougies.

C’est dans le décor paradisiaque des Bahamas que la cérémonie a eu lieu. Mari et femme ont tenu à partager des images de ce grand moment.

Plus de 25 ans les séparent

Roch Voisine et Myriam Richard: 25 ans

Leurs naissances ont eu lieu à un quart de siècle d’intervalle. Quand Roch Voisine et Myriam Richard sont tombés amoureux, en 2012, lui était depuis longtemps un célèbre chanteur alors qu’elle étudiait en psychologie afin de décrocher un doctorat.

De plus, ils devaient négocier avec les aléas d’une relation à distance, celle de l’autoroute entre Montréal et Québec.

Cinq ans, plusieurs messages sur les réseaux sociaux et une chanson plus tard («Montréal-Québec»), celui qui avoue détester l’idée de vieillir est toujours avec la jeune femme qui fait battre son cœur. Ses garçons s’entendent d’ailleurs très bien avec elle, selon les dires de l’artiste.

Claude Meunier et Virginie Coossa: 26 ans

Bien que l’annonce de leur relation en a fait sourciller plusieurs, Claude Meunier et Virginie Coossa ont cru en l’amour. Séparés depuis peu, ils se sont lancés dans une nouvelle aventure dont on a appris l’existence en novembre 2012.

Tous deux parents et passionnés de tennis, c’est au tournoi de la Coupe Rogers, à Montréal, que les premières flammèches auraient eu lieu.

En couple depuis quatre, en 2016, ils ont décidé de se fiancer lors d’un voyage à Las Vegas, mais pas pour se marier. Simplement pour se dire une fois de plus qu’ils s’aiment.

Paul Piché et Isabel Philion Labelle: 37 ans

S’il avoue s’être questionné au début de sa relation avec Isabel Philion Labelle, de presque 40 ans sa cadette, Paul Piché n’a pas empêché son cœur d’aimer.

Ayant fondé une famille des années plus tôt, il a choisi de faire confiance aux avantages de la jeunesse.

C’est même lui qui a demandé la mère de son dernier enfant, Félix, en mariage. La cérémonie a eu lieu en 2016 devant famille et amis.

Preuve qu’il est très à l’aise avec cette union, l’artiste a même ouvert toutes grandes les portes de sa maison de campagne à l’équipe d’«Accès illimité» en 2017, avec femme et enfants présents.