Le voyage de Justin Trudeau en Inde a coûté au moins 1,5 million $

Le voyage «désastreux» en Inde du premier ministre Justin Trudeau et de son entourage a coûté 1,5 million $ aux contribuables canadiens, révèlent de nouveaux documents.

Le fameux voyage, qui a fait les manchettes internationales en raison des nombreux habits traditionnels indiens portés par M. Trudeau plutôt que pour son contenu politique, est loin d’avoir fini de faire jaser.

«La facture de 1,5 million $, c’est seulement le total des montants qu’on connaît du voyage, qui était un échec total [...]. C’était un voyage dans l’extravagance, qui s’est soldé en mascarade aux frais des contribuables, et qui aurait pu être fait à moindre coût», a dénoncé le député conservateur Pierre Paul-Hus.

Pendant le séjour de neuf jours en février dernier, le gouvernement a notamment payé des centaines de milliers de dollars pour la location de chambres et de salles de réunion dans des hôtels, près de 60 000 $ pour la location de voitures avec chauffeurs et même 17 000 $ pour le voyage d’un chef cuisinier canadien en Inde pour qu’il prépare un repas lors d’une soirée.

Encore plus cher?

C’est ce qu’on apprend dans la réponse des ministères fédéraux à une question des conservateurs exigeant le détail de toutes les dépenses supérieures à 1000 $ effectuées dans le cadre du voyage. Au total, 77 élus, attachés politiques et fonctionnaires y ont participé.

Étant donné que la demande a été faite en date du 30 avril, il est probable que la liste ne soit pas complète et que le montant soit même supérieur à 1,5 million $.

D’ailleurs, le voyage aurait coûté encore plus cher, n’eût été les normes protocolaires internationales qui dictent qu’un pays hôte doit payer pour l’hébergement de dignitaires étrangers et de certains membres de leur personnel.

Investissements

Du côté du cabinet du premier ministre (CPM), on souligne que le coût de ce séjour était soit égal ou même moins dispendieux que les visites en Inde de l’ex-premier ministre Stephen Harper en 2009 et 2012. Pourtant, ces voyages étaient seulement de trois jours et six jours respectivement.

«La visite a généré des résultats significatifs sur le plan commercial, soit de nouveaux investissements bilatéraux de l’ordre de 1 milliard $ entre nos deux pays, qui permettront de créer 5800 bons emplois pour la classe moyenne au Canada», a dit Chantal Gagnon du CPM.

Quelques-unes des factures:

Hôtel

La facture la plus chère (excluant le prix de l’avion du premier ministre) est définitivement celle de 89 147,35 $ payée au Taj Palace Hotel pour la «location d’hébergement».

Vins canadiens

Ottawa a dépensé 5100,91 $ pour «l’achat de vins canadiens à usage officiel».

Fruits et légumes

6754,81 $ pour la réception à la résidence officielle.

Viande, poulet et poisson

5635,27 $ pour la réception à la résidence officielle.

Mumbai

38 713,91 $ pour la réception Business Networking à Mumbai.

Cadeaux

3581,84 $ en présents officiels.

Impression

4273,21 $ pour les coûts d’imprimerie du programme officiel.

Chef cuisinier

Le gouvernement a invité, toutes dépenses payées au coût de 17 044,21 $, le chef canadien d’origine indienne Vikram Vij à venir concocter un repas au haut-commissariat du Canada en Inde.

Langue

Les coûts d’interprétation ont été de 7181 $.

Communications

Les frais de téléphones cellulaires ont grimpé à 5235,92 $.

Transport

Plusieurs factures de location de véhicules avec chauffeurs pour un total de 58 807,95 $.