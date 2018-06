Marc Dupré dévoile le clip de «La tempête»

Marc Dupré a dévoilé mercredi le vidéoclip de «La tempête», plus récent extrait de son album «La vie qu’il nous reste», lancé l’automne dernier.

La chanson, coécrite avec Amélie Larocque et co-composée avec John Nathaniel, traite d’un amour compliqué, où les épreuves prennent parfois le dessus sur les sentiments.

Pour mettre cette histoire en images, le réalisateur Patrick Antoniewicz a choisi de camper le clip de «La tempête» dans les rues de Montréal. La vidéo s’inspire du refrain de la pièce et met en scène trois couples différents en fin d’idylle. Marc Dupré y apparait comme narrateur de ces douloureuses «tempêtes».

À peine lancé au Québec, le morceau connait déjà une popularité hors de nos frontières : «La tempête» a déjà été interprétée par l’acteur et chanteur chinois Li Yifeng, dans une vidéo qui a abondamment circulé en Asie.

Marc Dupré vient de faire un tabac au Centre Bell, au Centre Vidéotron, à l’Amphithéâtre Cogeco et à la Salle Maurice O’Bready. Au total, ces concerts qui donnaient le coup d’envoi à la tournée «Rester forts», laquelle suit la sortie de «La vie qu’il nous reste», ont été applaudis par plus de 25 000 personnes, et ont reçu des critiques très élogieuses.

Marc Dupré continuera de sillonner les routes du Québec avec ce nouveau spectacle dans la prochaine année. Plus d’informations sont disponibles sur son site web (www.marcdupre.com).