Marjo et Breen Leboeuf rendront hommage à Gerry

Il y a 30 ans, Gerry Boulet lançait son dernier et assurément plus populaire album en carrière.

C'est à «Rendez-vous doux» que l'on doit les succès «Toujours vivant», «Un beau grand bateau» et les «Yeux du coeur».

«Cet album a tellement été apprécié des gens. Nous aurions pu faire 200 spectacles, mais on en a fait seulement 45. À un certain moment, Gerry a passé un scan... il n'a pas pu reprendre la tournée au printemps», se souvient Breen Leboeuf, ex-bassiste d'Offenbach.

Le fils de Gerry Boulet et ses complices de l'époque vont lui rendre hommage le 22 septembre prochain.

Sur la scène de l'amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières, Breen Leboeuf et Marjo vont se joindre à Boom Desjardins, d'autres artistes et huit musiciens pour un grand spectacle où les classiques de Gerry Boulet seront revisités.

«"Rendez-vous doux" a assurément été ma tournée préférée avec Gerry. On a eu tellement de fun et on avait une si belle gang. C'est plaisant et je dirais même que c'est un honneur de la reprendre aujourd'hui. Assurément qu'il y aura des moments émotifs. Rejouer les chansons de cet album 30 ans plus tard, ça va me ramener loin en arrière. Ça passe vite; vous n'avez pas idée comment!» conclut le musicien qui habite toujours Trois-Rivières.