Pas de prison pour la mort de son bébé

Une mère responsable de la mort de son bébé après l’avoir allaité alors qu’elle avait pris de la drogue ne fera pas de prison en raison d’une réhabilitation exemplaire.

La petite Magalie Laverdure-Mongrain, 7 semaines, a été retrouvée morte dans le lit de ses parents à Saint-Jérôme le 18 mai 2016.

Sa mère Sandra Laverdure avait pris un comprimé de méthamphétamine la veille. Elle a ensuite allaité son bébé. À son réveil, la fillette était morte et la mère croyait l’avoir écrasée dans son sommeil. Les médecins avaient conclu au syndrome de la mort subite du nourrisson.

Or, deux autopsies et des analyses en toxicologie ont révélé la présence de méthamphétamine dans le sang du bébé. La mère a été arrêtée en décembre 2016. Elle a été accusée d’homicide involontaire et de négligence criminelle ayant causé la mort.

Elle a finalement plaidé coupable en mai 2017 à l’accusation de négligence criminelle causant la mort.

Pas une sentence bonbon

La juge Michèle Toupin a condamné Sandra Laverdure à 40 heures de travaux communautaires et trois ans de probation. Elle ne devra pas consommer d’alcool ou de drogue.

Il n’est pas impossible qu’elle fasse de la prévention dans les écoles prochainement.

«Je veux aider les autres à les mettre en garde contre la drogue. Je veux m’impliquer auprès des jeunes et donner au suivant», a dit en entrevue hier Sandra Laverdure.

La juge Toupin a expliqué qu’il serait facile pour une personne qui ne connait pas toutes les ficelles du dossier de croire en une sentence bonbon. «Tous les intervenants dans le dossier vont dans le même sens (que l’accusée est réhabilitée)», a expliqué la juge Toupin.

La juge Toupin a également précisé qu’il ne s’agissait plus de la même personne et qu’elle était à nouveau mère d’un bambin. Selon elle, il s’agit d’un des plus beaux exemples de réhabilitation qu’elle ait vu dans sa vie.

Changement de vie

Sandra Laverdure et le père de la victime, Mathieu Charles-Mongrain, ont suivi avec succès une thérapie. Ils ont déménagé de Saint-Jérôme, se sont trouvé un nouveau travail et ont respecté toutes les exigences des autorités.

