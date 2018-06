Philippe Pichet prêté à un organisme

L’ancien chef de la police de Montréal Philippe Pichet a été prêté pour une durée indéterminée au Centre international pour la prévention de la criminalité, a appris Le Journal de Montréal, mercredi.

Menacé de destitution, le directeur suspendu avait renoncé mardi à son titre, mais il conserve son lien d’emploi avec le corps policier.

Cette annonce avait d’ailleurs créé surprise et malaise au sein du SPVM, selon nos informations.

La cohabitation entre le chef par intérim du SPVM, Martin Prud’homme, et son prédecesseur aurait été difficile, selon nos sources.

« [Philippe Pichet] aurait représenté l’éléphant dans la pièce », a dit l’une de nos sources.

Sur son site internet, le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) se décrit comme « un centre de ressources et un forum international unique d’échanges et de connaissances » qui soutient « des échanges internationaux fructueux entre les pays et les villes, le système judiciaire et les organisations de la société civile ».

Le centre est situé à Montréal et est un organisme international non gouvernemental.