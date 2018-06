Première requête déposée par la CCQ au Tribunal administratif du travail

La Commission de la construction du Québec (CCQ) a déposé mercredi une requête auprès du Tribunal administratif du travail pour faire cesser le mouvement amorcé en début de semaine par des grutiers.

La CCQ veut obtenir une ordonnance visant à déclarer la grève des grutiers illégale et demandant sa fin immédiate.

Il s’agit d’une première étape avant d’émettre des avis d’infraction selon l’organisme

La présidente de la CCQ, Diane Lemieux, a assuré mercredi matin que plus de 150 accusations pour grève illégale pourraient être déposées dans les prochains jours.

«On a discuté avec le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP), et on a 150 dossiers, actuellement, pour les deux premiers jours de grève, qui vont être acheminés très rapidement, on met la touche finale», a affirmé Mme Lemieux en entrevue à TVA Nouvelles.

Les grutiers sont absents de la plupart des chantiers du Québec depuis lundi. Sur le site du nouveau pont Champlain, à Montréal, ils n’ont effectué aucun travail depuis jeudi dernier.

La CCQ considère la grève illégale puisque la convention collective des grutiers est actuellement en vigueur.