Résidence pour toxicomanes : «On ne vous laissera pas à la rue», dit la ministre

La ministre Lucie Charlebois promet qu’elle n’abandonnera personne si la résidence pour toxicomanes L’Appart ferme ses portes faute de financement.

À LIRE ÉGALEMENT

Des toxicomanes se retrouveront à la rue

Le centre d’hébergement en dépendance de Lévis, qui offre des services en réinsertion sociale à des personnes ayant des problèmes de consommation d’alcool, de drogue ou de médicaments, pourrait devoir fermer boutique dès le 1er juillet.

Le gouvernement du Québec refuse à l’établissement, qui accueille une quarantaine de toxicomanes, du financement en vertu du programme des ressources d’hébergement en dépendance. C’est que pour y être admissible, les exploitants doivent avoir été certifiés avant le 1er mars 2016. L’établissement de Lévis n’a obtenu sa certification qu’en juillet 2017.

La ministre déléguée à la Santé publique n’a pas l’intention d’assouplir les règles administratives pour L’Appart.

«C’est une question de certification et au moment de la certification, ils connaissaient les conditions très bien, a-t-elle soutenu mercredi, à l’entrée de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres. Quand on se fait certifier et qu’on connaît déjà les conditions, il ne faut pas blâmer les autres autour quand on sait ce qui s’en vient».

Puisque le centre d’hébergement de Lévis n’est pas un organisme à but lucratif, ils n’ont pas droit non plus à l’aide financière accordée aux organismes communautaires. «Quand on est un organisme à but lucratif, on ne peut pas avoir les mêmes conditions qu’un organisme à but non lucratif», plaide Lucie Charlebois.

«Ce que je déplore, c’est que les gens partent des choses, nous disent des choses, connaissent très bien les conditions dans lesquelles ils s’engagent et tout à coup, on se réveille et on menace», a-t-elle renchéri.

La ministre assure que la quarantaine de personnes vulnérables qui résident à L’Appart ne seront pas laissés à eux même si leur centre met la clé sous la porte.

«On ne va pas vous laisser tomber. On va trouver le moyen de vous trouver une bonne ressource et vous ne serez pas à la rue, a-t-elle insisté. On ne vous laissera pas à la rue, prenez mon nom et vous m’appellerez.»