Sept terrasses montréalaises parmi les 100 meilleures au Canada

Le site de réservation en ligne OpenTable a dévoilé mercredi sa liste des 100 meilleures terrasses au Canada, parmi laquelle figurent sept établissements montréalais et un de Gatineau.

La plateforme a analysé plus de 550 000 avis entre le 1er mai 2017 et le 30 avril 2018 afin de dresser une liste des meilleurs endroits où profiter de l’été au Canada.

À Montréal, on retrouve le Bistro Nolah (Dollard-des-Ormeaux), la Brasserie T!, le Hoogan et Beaufort, le Lov de la Montagne, la Maison Boulud, le Salmigondis et le Vieux-Port Steakhouse.

À Gatineau, OpenTable récompense le restaurant Arôme du Casion du Lac Leamy.

C’est en Ontario que la vaste majorité des établissements mentionnés dans la liste se trouvent avec 41 terrasses répertoriées. Suivent dans l’ordre la Colombie-Britannique (30), l’Alberta (17), le Québec (8) et le Manitoba (4).