Tesla porte plainte contre un salarié accusé de vols de données

Tesla a déposé plainte mercredi devant un tribunal du Nevada contre un salarié que le constructeur de véhicules électriques accuse de vol de données confidentielles et commerciales.

Martin Tripp est un «technicien» qui avait été recruté en octobre 2017 dans la méga-usine de batteries de Tesla dans le Nevada, où il avait accès, selon le texte de la plainte consultée par l'AFP, à des documents «ultra-sensibles» sur des secrets de fabrication des batteries équipant les voitures Tesla.

En mai dernier, il s'est vu affecter à un autre poste en raison de « mauvaises performances », affectation qu'il a mal digérée.

En représailles, il «a volé et illégalement piraté des informations confidentielles et commerciales de l'entreprise qu'il a transférées à des parties tierces» non nommées, accuse Tesla.

Mardi, Elon Musk, l'emblématique PDG du groupe automobile, n'avait écarté aucune piste, rappelant que des financiers avaient spéculé sur l'effondrement de Tesla et avaient perdu récemment des milliards de dollars parce que leurs paris se sont avérés pour le moment infructueux.

Lors d'entretiens les 14 et 15 juin derniers avec la direction de Tesla, Martin Tripp aurait admis avoir piraté des gigaoctets d'informations, dont des photos et une vidéo sur les systèmes de production de Tesla.

Il se serait servi de trois ordinateurs attribués à d'autres employés de la société pour brouiller les pistes et pour continuer à transférer les données de Tesla même une fois parti de l'entreprise.

«Tripp a également fait de fausses déclarations aux médias», soutient encore Tesla, assurant que son employé a «faussement» affirmé que «des batteries cellulaires usagées ont été utilisées dans certains Model 3 alors qu'il est connu qu'aucune batterie cellulaire usagée n'a encore jamais été utilisée dans des voitures».

Le constructeur de véhicules californien demande des dommages et intérêts d'un montant inconnu, le remboursement de ses frais de justice et des mesures punitives contre Martin Tripp.