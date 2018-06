Bien qu’il soit trop tôt pour définir le futur de ces enfants séparés de leurs parents à la frontière mexicano-américaine, on peut d’ores et déjà affirmer que les traumatismes qu’ils vivent sont majeurs.

«C’est très traumatique pour les enfants et les enfants vont réagir différemment selon leur âge», explique Christine Grou, présidente de l’Ordre des psychologues du Québec.

Être séparé de ses parents est une expérience violente, même lorsqu'il s'agit d’un événement prévu comme une hospitalisation, mais dans le cas de ces enfants migrants séparés de leurs parents c’est pire, selon Mme Grou.

«En général, même si c’est catastrophique cette séparation, plus on la prépare, plus l’enfant a le temps de s’y faire, (...) ici c’était imprévisible, c’était non-prévu, non préparé, mais en plus il n’y a pas nécessairement les facteurs de protection».

Depuis la politique de «tolérance zéro» au début du mois de mai, 2342 enfants et adolescents migrants ont été séparés de leurs familles.