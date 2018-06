A&W se lance dans les burgers végétaliens

A&W surfe sur la tendance du véganisme en proposant bientôt canadiens un burger dont la boulette est composée à 100 % d’ingrédients végétaux dans tous ses restaurants.

La compagnie sera la première au pays à offrir les galettes de «viande végétale» de l'entreprise américaine Beyond Meat. Ces boulettes, préparées à base de légumineuses, font sensation aux États-Unis. Elles sont conçues pour imiter le goût, la texture et l’odeur de la vraie viande.

Sur son site internet, A&W tient toutefois à aviser les végétaliens que même si on ne retrouve aucun ingrédient d’origine animale dans ces burgers, toutes les boulettes, incluant les boulettes de bœuf, sont cuites sur le même grill. Ces clients devront également demander à ce que le plat soit servi sans mayonnaise, puisque celle-ci est faite à base d'œufs.

Cette nouveauté sera proposée sur les menus de tous les A&W du pays dès le 9 juillet.

La compagnie Beyond Meat, qui compte parmi ses investisseurs Bill Gates, l’acteur Leonardo DiCaprio et les confondateurs de Twitter Biz Stones et Evan Williams, connaît une croissance fulgurante depuis sa création en 2016. Elle affirme que ses produits, qui visent à offrir une alternative plus écologique et plus santé à la viande, sont présents dans plus de 27 000 supermarchés et restaurants. L'entreprise a d'ailleurs récemment annoncé son intention de s’implanter dans plus de 50 pays.