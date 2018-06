D’entreprise naissante à fournisseur de Bombardier en deux ans

En deux ans, un jeune entrepreneur de Montréal a réussi à devenir un fournisseur de Bombardier, Tesla et General Electric.

Mais ça n’aurait pas été possible sans les fonds en capital de risque, de plus en plus accessibles au Québec.

Étienne Lacroix a démarré son entreprise il y a deux ans.

«On permet à des utilisateurs, qu'ils soient experts ou débutants, de concevoir des équipements de génie mécanique par eux-mêmes», explique le président et fondateur de Vention.

Ses clients, qui proviennent de partout dans le monde, conçoivent leurs machines sur mesure à partir d'un logiciel distribué sur internet. Il peut s’agir, par exemple, d’un robot de distribution ou d’une chaîne d'assemblage.

«Puis, on leur livre le lendemain, prêt pour l'assemblage. On sert beaucoup les très gros joueurs de l'aéronautique, mais on sert également les gros joueurs automobiles», illustre Étienne Lacroix.

L'idée de Vention a le vent dans les voiles, mais pour propulser une idée, il faut trouver des investisseurs qui ont le goût du risque.

C'est ici qu'entre en jeu Jean-François Marcoux. Sa société, White Star Capital, gère parmi les plus importants fonds en capital de risque au Canada.

«(Ces) entreprises-là ne peuvent pas faire d'emprunts bancaires, ont très peu de ressources financières», dit-il au sujet des jeunes pousses.

Au Québec, ce type d'investissement en capital de risque a augmenté de près de 30% l'an dernier. Plus de 1,3 milliard de dollars ont ainsi été injectés dans de jeunes entreprises en démarrage.

Il y a deux ans encore, le Québec avait du mal à financer ses jeunes pousses, des entreprises comme Vention. On peut dire qu’un bond de géant a été fait.

Le défi devient maintenant de conserver ces entreprises chez nous.