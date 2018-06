François Lambert présente sa nouvelle blonde

François Lambert a profité du tapis rouge de la comédie musicale Fame pour présenter sa nouvelle compagne, Marilyn Cantin.

L’homme d’affaires a défilé au bras de sa douce et n’a pas caché aux médias qu’il partageait désormais sa vie avec la jolie blonde, qui travaille dans le domaine de la stratégie marketing et des communications et comme mannequin, à ses heures.

En entrevue avec envedette.ca, François Lambert s’est confié sur sa relation. Il a dévoilé qu'il était en couple depuis quelques mois seulement et qu’il travaillait désormais avec sa douce.

Les tourtereaux n’ont toutefois pas encore partagé de photos de couple sur leurs réseaux sociaux respectifs.

Par le passé, François Lambert a été en relation amoureuse avec Valérie Taillefer et pendant quelque temps, Jessica Harnois.