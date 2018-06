«Je vais me battre jusqu'à la mort pour mon métier de grutier» -Dupuis

Pour la première fois depuis le début de la grève illégale des grutiers amorcée officiellement lundi, l’ex-leader syndical Jocelyn Dupuis, qui a purgé une peine de prison pour avoir fraudé ses membres, s’est emporté sur le conflit de travail, en marge du coup d’éclat des travailleurs devant la CCQ, vendredi.

Jocelyn Dupuis, qui a refusé de prendre la parole plus tôt cette semaine, a fait renouveler sa carte de la CCQ, même s’il est à la retraite. Il a expliqué qu’il voulait appuyer les grutiers dans leurs revendications.

À LIRE ÉGALEMENT

Coup d’éclat: les grutiers bloquent Christophe-Colomb devant la CCQ

«Moi là je suis opérateur de grue. Je vais me battre jusqu'à la mort pour mon métier de grutier pour que personne ne touche à ce métier-là. (...) Mme Lemieux ce qu’elle fait c’est qu’elle encourage le travail au noir. Elle est prête à donner des ‘’boom truck’’ de 30 tonnes et moins à n’importe quel travailleur ou métier qui veut aller opérer cela. Ces métiers-là n’ont aucun respect de la convention collective. Leur temps supplémentaire n’est pas payé. Nous il est payé. On risque de perdre nos conditions de travail. Soyez-en sûr que je vais me battre. (...) Ce que je vois c’est qu’ils essayent de démobiliser un métier qui essaie de faire respecter ses conditions de travail», a-t-il dénoncé.

Il souligne que tous les grutiers doivent être formés au DEP pour éviter les accidents, parfois mortels. La formation en entreprise de grutiers sur camion-flèche met en danger la sécurité des travailleurs et du public, selon Dupuis.

«Diane Lemieux responsable des morts»

Il souligne que la PDG de la CCQ, Diane Lemieux, sera la responsable s’il y a des morts en raison de la nouvelle réglementation.

«On va avoir encore des morts. Je la tiens responsable que si elle donne ça à des personnes et qu’il y a des morts, c’est elle va être responsable de tous les morts dans l’industrie de la construction. Ça, c’est une réalité!»

Il ajoute que les grutiers sont prêts à rester dans la rue jusqu’à ce que tout soit réglé.

«D’après vous autres allez-vous rester dehors?», a lancé Dupuis aux syndiqués. Ceux-ci ont répondu par des cris de solidarité.

«Soyez-en sûrs qu’on va se battre», a rajouté l’ex-directeur.