Jour de fête pour les producteurs de pot

C’était jour de célébration mercredi pour les producteurs de cannabis. Leurs actions ont grimpé en Bourse avec l’adoption par le Sénat du projet de loi qui légalisera l’usage récréatif de la marijuana le 17 octobre prochain.

«C’est un jalon historique pour notre industrie qui retentira à travers le monde», s’est réjoui Vic Neufeld, président-directeur général d’Aphria, l’un des principaux producteurs de pot au pays.

La plus importante entreprise du secteur, Canopy Growth, a vu son titre s’apprécier de 6,7 % mercredi pour atteindre 45,36 $, un cours de clôture record.

La valeur boursière de Canopy, qui fera bientôt pousser du pot à Mirabel, dépasse désormais les 9 milliards $. Les actions d’Aphria et d’un autre gros producteur, Aurora Cannabis, ont gagné plus de 4 % mercredi, tandis que celles de Cronos ont bondi de 5,6 %.

Parmi les poids lourds de l’industrie, seul le québécois Hydropothecary a vu son titre reculer mercredi (-1,4 %).

La valeur des entreprises canadiennes de marijuana a explosé en raison des attentes suscitées par la légalisation et de la consolidation dans l’industrie.

En hausse depuis l’élection

Pour les trois plus importants producteurs, la progression a varié entre 1011 et 2529 % depuis l’élection du gouvernement Trudeau, en octobre 2015.

Pour l’analyste Greg McLeish de Mackie Research, la question est maintenant de savoir dans quelle mesure les producteurs autorisés par le gouvernement réussiront à s’imposer face au marché noir.

«D’ici 2020, les producteurs légaux n’arriveront pas à répondre entièrement à la demande, alors le marché noir demeurera important», a affirmé M. McLeish.

Selon BMO, les producteurs autorisés convaincront environ 40 % des consommateurs de délaisser leur «pusher» dans la première année de la légalisation. Ce taux atteindrait 60 % dans la deuxième année.

Surcapacité en vue

Après 2020, les analystes prévoient que la capacité de production des entreprises légitimes sera supérieure à la demande, tant pour les besoins médicaux que récréatifs, compte tenu des nombreux projets d’expansion d’installations annoncés. Pour les plus gros producteurs, la légalisation s’annonce très payante.

«Aucune entreprise ne fait d’argent actuellement, a noté Greg McLeish. Mais quand les producteurs généreront des économies d’échelle et des revenus importants, ils seront en mesure de dégager des marges d’exploitation de plus de 30 %.» L’analyste s’attend à ce que les gouvernements augmentent la taxation du cannabis à plus de 30 % à mesure que la rentabilité des producteurs augmentera.

Pour l’instant, un droit d’accise d’environ 10 % est prévu en plus de la TPS (5 %) et de la TVQ (10 %).