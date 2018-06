Labeaume veut un consensus parmi la population

Le maire de Québec salue le choix de l'emplacement pour le futur Service d'injection supervisée (SIS), mais estime que l'on doit prendre le temps de bien consulter les citoyens pour dégager un consensus.

«Ce n'est pas simple de choisir le bon endroit et l'environnement où ils (les futurs clients) se tiennent. Pour nous, c'est un bon choix. On est prêts à céder le terrain», a soutenu jeudi Régis Labeaume, en marge d'une rencontre de la Communauté métropolitaine de Québec.

Mais pour lui, il est important que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) prenne le temps de consulter, aussi longtemps qu'il le faudra. «Ils faut qu'ils discutent beaucoup entre autres avec les commerçants et les résidents du secteur. (...) Je vais leur recommander de prendre tout le temps qu'il faut et de vider la question. Si ça doit aller à l'automne, ça ira à l'automne. Il faut qu'il y ait un consensus là-dessus. Au moins une acceptation sociale raisonnable.»

L'implantation d'un SIS est «nécessaire» à Québec, estime le maire. Il fait entièrement à l'organisateur communautaire du CIUSSS, Marc De Koninck, pour «ouvrir le dialogue et bien expliquer ce qu'il en est».

Le SIS doit être implanté sur un terrain de la Ville, dans Saint-Roch, au coin de Sainte-Marguerite et Monseigneur-Gauvreau.