Le chantier du Capitole se dévoile

«C’est un projet ambitieux, complexe et qui, je pense, sera fabuleux.»

Pendant que 125 employés s’affairent toujours à refaire de fond en comble le Capitole, son propriétaire Jean Pilote a offert une visite guidée de son chantier de 45 millions de dollars, jeudi après-midi, aux médias de Québec.

Fermé depuis le 7 janvier, le Capitole aura tout un nouveau look quand les travaux seront tous complétés, à l’été 2019. La construction d’un hôtel de neuf étages, l’aménagement d’une vaste salle de réception baptisée «La Rotonde» et un restaurant, le Il Teatro, désormais sur deux étages, constitueront les principaux changements apportés à l’édifice dont la structure – qui avait besoin d’amour, selon Jean Pilote – a aussi été remise à neuf.

«J’étais là en 1990 quand on a acheté le Capitole et qu’on l’a restauré. Donc, on l’a construit, maintenant nous sommes en train de la déconstruire et j’ai le privilège de le reconstruire en corrigeant les erreurs faites il y a vingt-cinq ans», indique Jean Pilote en faisant notamment allusion aux salles de bain et aux cuisines, qui seront plus spacieuses et fonctionnelles.



Le Capitole rouvrira partiellement dans six jours, mercredi prochain. La salle de spectacle, entièrement rafraichie, renouera avec la troupe de Saturday Night Fever, qui s’installera pour un deuxième été.



Des loges temporaires ont d’ailleurs été aménagées, à l’extérieur du bâtiment, derrière la scène, pour accueillir les danseurs et comédiens.



Suivra le Il Teatro, le 4 juillet. Tous les nouveaux espaces situés dans la partie donnant sur place d’Youville seront inaugurés à la fin du mois d’octobre. Pour ce qui est de l’hôtel, Jean Pilote espère qu’il sera prêt à temps pour la haute saison 2019.