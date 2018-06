La Cour ordonne aux grutiers de reprendre le travail

Le Tribunal administratif du travail ordonne aux grutiers de retourner sur les chantiers du Québec dès vendredi, 24 heures après que la Commission de la construction du Québec (CCQ) eut exigé la même chose en vain.

Dans une ordonnance provisoire, le juge Alain Turcotte ordonne aux grutiers d'«offrir immédiatement leur prestation normale et habituelle de travail».

Les syndicats touchés, notamment la FTQ-Construction, ont «l’obligation» de rappeler à leurs membres leurs responsabilités.

Malgré tout, des sources confirment à TVA Nouvelles que les travailleurs n'envisagent pas de retourner au travail demain.

LA CCQ a réagi à la décision du Tribunal administratif du travail. «La CCQ souhaite que le mot d’ordre du tribunal soit entendu rapidement et que la grève illégale cesse sans délai afin que les chantiers du Québec puissent retrouver leur niveau d’activité normal. La fin de ce conflit est au bénéfice de tous les travailleurs et employeurs de l’industrie, dont le travail est compromis».

La CCQ rappelle que toute personne qui défiera cette ordonnance est passible d’outrage au tribunal. Elle s’expose à des amendes de 10 000 $, ou 100 000 $ pour une personne morale, et même à une peine d’emprisonnement.

Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) a pour sa part parlé d’une «décision courageuse» du Tribunal administratif du travail. «Cette décision courageuse reconnaît la prévalence du droit et de la Loi dans des situations de recours à des moyens de pression abusifs, qui prennent en otage la population, les entrepreneurs et les donneurs d’ouvrage en mettant en péril la sécurité publique. Chaque journée de grève dans ce conflit aurait été une journée de trop, qui aurait placé les parties prenantes dans une situation intenable, en plus de porter des préjudices sérieux à terme», a dit Yves-Thomas Dorval, PDG du CPQ.