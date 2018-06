Les 10 marques avec la pire qualité initiale

Chaque printemps, l’agence américaine J.D. Power dresse la liste des marques démontrant la meilleure qualité initiale. Et la pire qualité initiale.

Ce palmarès est déterminé en fonction du nombre de problèmes encourus pour 100 véhicules lors des 90 jours suivant l’achat d’un véhicule neuf. Il est à noter que la moyenne de l’industrie se situe à 93. Tous les constructeurs du présent palmarès se situent sous cette moyenne.

Donc, plus la note accordée est élevée, plus la qualité initiale est faible. Et vice-versa.

Il est à noter que Fiat et Smart ont été écartées de l’étude.

10. Mazda

Acura et GMC ont toutes les deux obtenu une cote de 99, ce qui leur permet d’échapper à ce palmarès de la honte. Quant à Mazda, qui a obtenu un seul point de plus, elle doit assumer sa dixième position.

9. Honda

Alors que Honda bénéficie d’une réputation en or, il est étonnant de constater sa présence en neuvième place. 102 problèmes ont été rencontrés pour 100 véhicules neufs vendus.

8. Volkswagen

Volkswagen a récemment ajouté l’Atlas à son catalogue en plus de renouveler ses Tiguan et Jetta. Pour se sortir de la liste des constructeurs faisant preuve de la pire qualité initiale, il faudra améliorer la cote obtenue qui est de 103.

7. Audi

Marque de prestige de Volkswagen, Audi présente une pire note, soit 105.

6. Chrysler

Avec seulement deux modèles à son catalogue, soit la 300 et le Pacifica, il est désolant de constater cette piètre performance de Chrysler qui n’a pu obtenir une meilleure cote que 111.

5. Mitsubishi

Bien que certains modèles comme les l’Outlander et la Mirage soient dotés d’une technologie éprouvée depuis des lunes, Mitsubishi doit se contenter d’une note de 111 qui la place à égalité avec Chrysler.

4. Subaru

Avec une cote de 115, Subaru se classe au quatrième rang de ce palmarès. La qualité initiale n’est donc pas le plus grand atout de ce constructeur japonais.

3. Volvo

Avec une note de 122, Volvo monte sur la plus basse marche du podium et se tient relativement loin des deux marques perdantes.

2. Jaguar

Bien qu’elles soient des marques de luxe, Jaguar et Land Rover sont loin de se démarquer par leur qualité initiale. Tata Motors, qui est propriétaire de ces deux marques, aurait intérêt à redoubler d’ardeur à l’avenir. La cote de Jaguar est de 148.

1. Land Rover

Land Rover est le champion de ce palmarès dont personne ne veut être le champion. Pour 100 véhicules neufs vendus, 160 problèmes ont été rencontrés.