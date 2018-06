Les travailleuses des CPE adoptent l'entente de principe

Quelque 1500 travailleuses de 61 centres de la petite enfance (CPE) affiliés à la CSN de Montréal et Laval ont entériné une proposition émise par des conciliateurs du gouvernement afin de se doter d'une nouvelle convention collective.

Les employées syndiquées se sont prononcées en faveur de l'entente dans une proportion de 92% à l'issu d'un vote secret dont le résultat a été dévoilé tard mercredi soir.

«On pousse un véritable soupir de soulagement et de satisfaction après 39 mois sans convention collective», a réagi la présidente du syndicat, Carole Leroux, par communiqué.

La nouvelle convention collective, d'une durée de cinq ans, couvrira rétroactivement la période du 31 mars 2015 jusqu'au 31 mars 2020. Elle comporte de nombreux gains, «notamment sur les salaires, les jours fériés et les congés divers, les régimes de retraite et d'assurance et les activités pédagogiques», a fait savoir le syndicat, sans donner de chiffres.

Patrons et syndiqués peinaient aussi à s'entendre au sujet du rôle décisionnel des employés, sur les horaires de travail, la liste de rappel et l'application de l'ancienneté, la transparence des états financiers et les droits acquis.

Las de ne pas voir d'avancés à la table des négociations, les syndiquées avaient déclenché une grève le 6 juin dernier, pour un total de huit jours, affectant les parents d'environ 3000 enfants. Un blitz de négociations de 24 heures conclu le dimanche 17 juin avait permis de dénouer l'impasse avec une recommandation émise par les conciliateurs du ministère du Travail.

«On ne peut que souligner la très grande détermination des travailleuses qui se sont battues jusqu'à la toute dernière minute pour préserver la qualité de leurs emplois et des services à la petite enfance», a souligné la vice-présidente responsable des secteurs privés à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), Lucie Longchamps.