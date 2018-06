Libération d'office révoquée pour un délinquant

Un jeune homme condamné à une peine de 6 ans et demi de pénitencier en 2013 vient de se voir révoquer sa libération d'office.

Alexandre Tremblay-Savard avait causé la mort d'un homme dans un accident de la route, dans l'arrondissement de Chicoutimi à Saguenay, en 2012. Par son comportement depuis sa condamnation, il a convaincu les autorités que sa détention est encore nécessaire.

La Commission des libérations conditionnelles a conclu que le jeune homme de 27 ans n'a que lui-même à blâmer: «Le risque inacceptable que vous représentez pour la société n'est pas indépendant de votre volonté».

En décembre 2012, Tremblay-Savard, alors âgé de 20 ans, roule à bord d'une voiture volée. À 114 kilomètres à l’heure, il heurte une autre voiture, au coin Sainte-Anne et de l'Université, tuant l'un de ses occupants de 53 ans. Tremblay fuit les lieux, s'introduit par effraction chez des inconnus, et est arrêté en possession de stupéfiants. Il s'enfuit de sa maison thérapie, et menace son thérapeute de mort, à l'hôpital de Chicoutimi. Puis en mai 2013, il est condamné à 6 ans et demi de pénitencier.

Après avoir purgé les deux tiers de sa peine, il bénéficiait d'une libération d'office en janvier dernier. Il s'est cependant enfui de son centre résidentiel communautaire, et n'a été retracé qu'à la fin de février, sept semaines plus tard.

Il a justifié sa liberté illégale par le manque de respect des intervenants du centre à son endroit. Il a violé ses conditions pendant sa fuite, en consommant de l'alcool. Les autorités ont aussi reçu des informations selon lesquelles, il aurait aussi consommé des stupéfiants et fréquenté des gens criminalisés.

«Vous avez choisi de vous moquer du système de justice pénale en étant en liberté illégale», observe la Commission des libérations conditionnelles. L'organisme souligne son manque de maturité et doute de son désir de rentrer dans le droit chemin.

La perspective que sa cote de sécurité soit augmentée ne l'effraie pas, selon la commission, «ce qui démontre (...) à quel point l'image délinquante est toujours importante pour vous».

Puisque sa sentence a été prononcée en mai 2013, il lui resterait encore plus d'un an à purger, à moins que les services correctionnels décident de lui offrir une nouvelle chance.