Maison de l'horreur: l'appel au 911 de leur fille dévoilé

Les parents soupçonnés d'avoir enfermé, enchaîné et affamé leurs treize enfants étaient de retour en cour en Californie. L'appel au 911 fait par une de leur fille et qui a mené à la découverte de leur «maison de l'horreur» a finalement été dévoilé.

L'adolescente de 17 ans qui a réussi à s'échapper par une fenêtre et qui a utilisé le téléphone de son frère pour appeler les services d'urgence implore qu'on vienne les sauver. «Ils nous maltraitent, mes deux petites soeurs sont enchaînées», affirme-t-elle.

Elle explique au répartiteur que leurs parents ne les enchaînent que s'ils font quelque chose de mal. «Je ne fais jamais rien de mal», insiste-t-elle.

Éventuellement, le répartiteur demande à la jeune femme à quand remonte la dernière fois où elle s'est lavée. «Je ne sais pas. Peut-être il y a un an. Des fois je me sens tellement sale que je lave mon visage et mes cheveux dans l'évier», explique-t-elle.

De nombreux policiers se sont présentés à la barre pour venir témoigner. L'un d'eux a raconté sa conversation avec un des enfants Turpin, un jeune homme de 22 ans.

«Il disait que c'était vraiment difficile d'être enchaîné. C'était difficile de dormir, de bouger, de gratter les poux sur sa tête ou de se gratter le dos», a dit l'agent.

Un autre policier a témoigné la première fois qu'un des enfants avait été attaché par ses parents. «Ils l'avaient attaché avec des cordes, mais il a été capable de se défaire avec ses dents», a-t-il raconté. C'est à partir de ce moment-là que les parents ont commencé à utiliser des chaînes.

Les procureurs ont ensuite déposé en preuve des photos des enfants dont les vêtements et les sous-vêtements étaient souillés d'excréments.

David et Louise Turpin ont plaidé non coupables aux 49 accusations de torture, abus, notamment.