Nouvel espoir pour les personnes atteintes de glaucome

Nouvel espoir pour les personnes qui souffrent de glaucome, une maladie dégénérative qui peut rendre aveugle.

Des chercheurs montréalais ont découvert qu'on peut non seulement freiner la maladie, mais aussi régénérer les neurones en cause.

Plus de 60 millions de personnes dans le monde souffrent de glaucome, une maladie qui diminue le champ de vision de façon irréversible.

Après dix ans de recherche, l’équipe de la docteure Adriana Di Polo, chercheuse en neurosciences au CHUM, a découvert que l'insuline peut régénérer les neurones de la rétine chez les souris.

«(C’est) une façon très, très efficace de régénérer les dendrites et les synapses, donc les connexions entre les neurones de la rétine, et ça restaurerait la fonction visuelle», explique Jessica Agostinone, première auteure de l’étude en question.

Le glaucome, qui survient généralement chez les personnes de plus de 40 ans, est un problème de santé de plus en plus important en raison de notre exposition aux écrans.

Les chercheurs croient que leur découverte pourrait s'appliquer à d'autres maladies neurodégénératives, comme l'Alzheimer, par exemple.

Mais il faudra sûrement des années avant que le traitement ne soit offert aux humains.

L'insuline est un médicament déjà approuvé par Santé Canada, ce qui pourrait peut-être accélérer les essais cliniques.