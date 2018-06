Pas d’échéancier précis dévoilé avant les prochaines élections

N’en déplaise au maire de Lévis, le gouvernement Couillard n’a pas l’intention de dévoiler un échéancier précis pour la construction d’un 3e lien avant le prochain scrutin provincial.

Le maire Gilles Lehouillier espérait connaître le plan de match détaillé des libéraux pour la suite des choses, après le dépôt de l’étude d’opportunité en 2020. Rappelons que la CAQ, de son côté, s’est déjà engagée publiquement à amorcer le chantier d’ici la fin du prochain mandat si elle prend le pouvoir.

«Il y en a un échéancier. C’est celui de 2020 pour le dépôt du dossier d’opportunité. Ce n’est pas quelque chose qu’on fait sur le coin d’une table», a répondu la ministre déléguée aux Transports Véronyque Tremblay, mercredi, rappelant l’importance de ne pas brûler les étapes.

L’échéancier complet pour la construction d’un troisième lien, comme pour tous les projets d’infrastructures de plus de 100 millions $ pilotés par le provincial, sera connu à l’étape du «dossier d’affaires», lorsque la solution aura été identifiée.

«Un parti qui dirait "nous, on ne respecte pas les échéanciers et on fait ça en broche-à-foin", ce serait un parti qui ne respecte pas les règles dont l’Assemblée nationale s’est dotée pour respecter les recommandations faites par la commission Charbonneau», a-t-elle décoché.

«N’importe quoi!»

Le député caquiste Éric Caire accuse Mme Tremblay de dire «n’importe quoi» et soupçonne le caucus libéral de Québec de vouloir «dire non» au 3e lien sans avoir le courage de le faire en raison de l’imminence de la prochaine élection.

Le maire de Lévis a pris acte de la réponse de la ministre et affirme qu’il continuera d’exiger que la population ait droit au maximum d’information avant d’aller aux urnes.

– Avec la collaboration de Stéphanie Martin