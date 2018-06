Percé a maintenant sa nouvelle promenade

C’était jour d’inauguration de la promenade de Percé ce jeudi, après plus d’un an de travaux et 20 millions d’investissements.

Ce projet de protection et de réhabilitation du littoral a su respecter les échéanciers malgré la complexité du chantier.

Plusieurs étapes ont été réalisées avant d’en arriver au résultat final. Une recharge de plage et le déplacement de certains bâtiments ont été faits bien avant l’aménagement actuel.

«Aujourd’hui, ce à quoi on assiste, c’est véritablement la renaissance du cœur de la municipalité. L’endroit où les gens aiment se retrouver [...] Aujourd’hui, on redonne une deuxième vie à cet endroit magnifique», dit le ministre responsable de la région, Pierre Moreau.

«Nous sommes très fiers. Après toutes les étapes et époques difficiles qui ont été vécues ici sur le bord du littoral. On est vraiment très heureux d’inaugurer ces travaux-là qui sont d’une ampleur phénoménale», explique la mairesse de Percé, Cathy Poirier.

Les résidents et les touristes ont déjà commencé à profiter de la nouvelle promenade et des nouvelles installations.

«C’est très beau. Je ne m’attendais pas à ça, il y a vraiment de belles choses», dit une passante.

«Nous sommes venus ici il y a 20 ans, les travaux d’aménagement, ce qu’ils ont fait c’est vraiment extraordinaire. C’est super bien. Tout le Québec devrait venir voir ça, ça vaut la peine», dit un touriste.

Bien que l’inauguration ait eu lieu jeudi et que la majorité des travaux aient été exécutés, il reste encore quelques détails à fignoler dans les prochains jours.