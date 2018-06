Québec annonce la création d’une maison Maison du loisir et du sport

Le gouvernement Couillard a annoncé jeudi la création de la Maison du loisir et du sport, un édifice qui pourra accueillir de nombreux organismes de loisir et de sport.

Un montant de 25 000 $ a été réservé à cet effet, a précisé le ministre du Loisir et du Sport, Sébastien Proulx.

La Maison occupera des aires de stationnement transformées en bureaux au Stade olympique de Montréal. Un mandat a été confié à la Société québécoise des infrastructures pour la réalisation de la première étape, soit la coordination d'un appel d'offres pour mener à bien ce projet.

«Les locaux du Stade olympique ont rendu de fiers services depuis plus de 30 ans, mais le moment est venu de donner aux organismes provinciaux de loisir et de sport des locaux modernes et attrayants, qui feront le bonheur des nombreux employés, bénévoles et partenaires», a expliqué le ministre Sébastien Proulx, par communiqué.

Le cabinet du ministre n’a pas précisé l’échéancier du projet.