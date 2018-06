Samantha Fox en clôture de Fierté Montréal

C’est l’icône des années 80, Samantha Fox, qui sera la grande vedette du spectacle de clôture de Fierté Montréal, dont la douzième édition se tiendra du 9 au 19 août, au parc des Faubourgs, près des rues De Lorimier et Ontario.

Dans une vidéo publiée sur Facebook jeudi, l’organisation de Fierté Montréal a dévoilé que l’interprète des tubes «Touch Me», «I Only Want To Be With You» et «Just One Night» foulera la scène TD le dimanche 19 août, à 20h30.

Laurence Nerbonne, Tamara Weber Fillion, Sylvie Desgroseilliers, Donzelle, Milk’N Bone, DJ Phoenix Lord et le duo Les Brutes prendront aussi part à Fierté Montréal cette année.

Toute la programmation de l’événement peut être consultée sur son site web (www.fiertemontrealpride.com).