Trahi après s’être offert une Mercedes de 141 000$

Un couple de Québec soupçonné d’avoir fraudé des dizaines de petits épargnants à l’aide d’une monnaie virtuelle a été trahi par l’acquisition d’une rutilante Mercedes de 141 000 $ en mars.

L’Autorité des marchés financiers (AMF) croyait bien avoir mis le grappin pour de bon sur Dominic Lacroix et Sabrina Paradis-Royer, l’automne dernier.

Ce couple de Québec, actif dans la promotion d’une monnaie virtuelle, le PlexCoin, a alors été visé par une ordonnance de blocage pour leur interdire de dépenser l’argent des investisseurs présumément floués.

Bitcoins contre VUS

Mais les deux tourtereaux n’auraient pu s’empêcher d’utiliser des bitcoins obtenus de petits épargnants pour faire l’acquisition d’un VUS Mercedes GLE de 141 000 $, apprend-on dans une décision du Tribunal des marchés financiers (TMF) obtenu par notre Bureau d’enquête.

C’est cette coûteuse acquisition, faite au moyen d’un crédit-bail, qui a mis la puce à l’oreille des autorités. Une Tesla S de 186 000 $ et un roadster T-Rex ZZ Campagna ont aussi été acquis par le couple à partir du même compte de banque où les bitcoins ont abouti après avoir été convertis en dollars canadiens.

Lacroix et Paradis-Royer ont été piégés par leur «rythme de vie faste et luxueux».

Sous le nez de l’AMF

«Ce n’est que lorsque [l’enquêteur de l’AMF] a découvert l’existence et le mode de paiement de la Mercedes GLE par l’entremise du compte bancaire [...] détenu par [...] Lacroix [...] qu’il a pu démontrer que le paiement de dépenses personnelles était effectué à partir des sommes reçues des investisseurs ayant acheté des PlexCoins», soulignent les juges administratives Lise Girard et Élyse Turgeon dans leur décision.

Dans un premier temps, ces transactions ont été faites sous le nez de l’AMF, qui dit avoir identifié pour au moins 4 millions $ US qui avaient jusqu’ici échappé à sa vigilance.

«Ces sommes auraient été détenues dans différentes institutions financières alors inconnues de l’Autorité», est-il expliqué.

Selon l’AMF, il est très difficile de faire respecter des ordonnances de blocage pour les bitcoins.

«Contrairement à une devise conventionnelle détenue dans un compte d’une institution financière, il n’existe pas de tierce partie permettant d’assurer le blocage de ces fonds. La seule personne qui peut faire des transactions est celle qui détient la clé privée», affirme le Tribunal des marchés financiers.

Quelque 314 bitcoins auraient été dépensés à ce stade par le couple.

Les autorités américaines ont elles aussi encore sévi contre Dominic Lacroix. Elles ont obtenu une nouvelle ordonnance de la cour pour geler des actifs de Lacroix. Depuis un premier gel d’actifs de la Securities and Exchange Commission (SEC) en décembre, «Lacroix a utilisé des comptes secrets, incluant un compte au nom de son frère, mais qu’il contrôlait, pour dilapider l’argent d’investisseurs à des fins personnelles», a dit la SEC mercredi.

Ordonnances non respectées

En juillet 2017, l’AMF avait exigé de Dominic Lacroix qu’il cesse de faire des transactions concernant sa cybermonnaie, le PlexCoin. Une condition que l’administrateur n’a pas respectée, de sorte qu’il a été reconnu coupable d’outrage au tribunal le 14 novembre et a écopé d’une peine de prison. L’ancien avocat de Dominic Lacroix, Jean-François Hudon, nous a dit qu’il ne représentait plus Lacroix «depuis plusieurs mois». Il n’a pas été possible de joindre ce dernier, deux anciennes adresses courriel ayant été désactivées.