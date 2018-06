Trois communautés religieuses et des laïcs cohabiteront à Trois-Rivières

Au cours des prochains mois, un immeuble de huit étages sera érigé sur le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Trois communautés religieuses y cohabiteront, en plus de laïcs.

«C'est une belle journée parce que, finalement, il faut le faire, on est préparés à le faire et on est rendus là», a lancé jeudi sœur Gisèle Lacerte, vice-provinciale des Filles de Jésus.

Les Ursulines, les Filles de Jésus et les Carmélites occuperont 50 % de l'immeuble.

«Nous sommes de petits groupes dans d'immenses monastères, donc c'est lourd à supporter et on a aussi le désir de mettre nos sœurs en sécurité jusqu'à leur dernier jour», a expliqué sœur Cécile Dionne, supérieure générale des Ursulines.

C'est le groupe Lokia qui est derrière ce projet de 40 millions $.

L'immeuble aura comme voisin nul autre que l'amphithéâtre Cogeco. Ça signifie des spectacles et de la musique, mais les religieuses n'y voient pas d'inconvénients, bien au contraire.

La cohabitation avec les laïcs ravit tout le monde. «L'intégration est naturelle», a mentionné le Dr Guy Tremblay, président du Groupe Lokia.

La construction sera complétée en juin 2019. Une centaine d'emplois seront créés.