Un centre commercial ayant interdit l'entrée à des orphelins s'excuse

Le plus grand centre commercial de Bagdad, qui avait fait l'objet d'un boycottage après avoir récemment interdit l'entrée à des orphelins de guerre durant une fête religieuse, s'est excusé auprès de l'association qui les avait fait venir.

«Il y a eu une incompréhension de la part d'une employée, je m'excuse, car s'excuser n'est pas honteux et admettre sa faute est une vertu», a affirmé cette semaine sur Facebook Saad al-Kurdi, le porte-parole du Mansour Mall.

Il a par ailleurs promis d'aider durant un an l'association d'aide aux orphelins «Rouhama Beinahoum».

Le responsable de la communication de l'ONG, Ibrahim Taha, a confirmé jeudi à l'AFP que le centre commercial s'était engagé à offrir durant un an des vêtements, de la nourriture et des jouets, et avait invité mardi 51 orphelins à déjeuner et à jouer dans l'aire de jeux.

La semaine dernière, lors de l'Aïd al-Fitr qui marque la fin du ramadan, des bénévoles avaient prévu d'emmener au centre commercial des filles et des garçons ayant perdu leurs parents dans des attentats. Mais le groupe s'est vu refuser l'entrée, affirment les encadrants qui s'étaient filmés, entourés des 25 enfants, devant les grilles du bâtiment.

Selon M. Taha, qui assure avoir «réservé et payé le restaurant» au nom de l'association, le directeur leur a refusé l'entrée sous prétexte que les enfants allaient «perturber les aires de jeux et le restaurant.»

Réagissant sur les réseaux sociaux, les internautes irakiens s'en étaient durement pris au Mansour Mall, construit en 2013 pour 35 millions de dollars. Ils avaient par ailleurs lancé le hashtag «Boycottez le Mansour Mall», repris 15 000 fois en quelques heures.

Le nombre d'étoiles attribuées au centre commercial sur sa page Facebook est passé en quelques heures de cinq à... une seule.