Bras de fer entre la Ville de Québec et la Maison Smith

La Ville de Québec veut s’adresser à la Cour supérieure pour obliger le propriétaire des trois succursales de la Maison Smith, dans le Vieux-Québec, à se conformer à la réglementation municipale.

Dans la dernière année, plusieurs constats d’infraction ont été donnés pour l’usage dérogatoire des locaux situés sur la rue des Jardins (en face de l’hôtel de ville) et sur la rue Saint-Jean. Les mêmes griefs tiennent aussi pour le café-terrasse de la rue Notre-Dame, à Place-Royale.

La Ville reproche au propriétaire de contrevenir aux règles de contingentement pour la restauration, lesquelles contrôlent la concurrence dans le quartier.

La Maison Smith exerce des usages «du groupe C20 restaurant», alors qu’elle s’est implantée en obtenant un certificat d’autorisation pour le «groupe C2 vente au détail et services avec aires de préparation d’aliments et de dégustation», peut-on lire dans un document émanant du comité exécutif.

Le proprio admet ses torts

Autrement dit, il y a trop de tables et de chaises à la Maison Smith pour la consommation sur place, ce qui contrevient au permis qu’elle détient. Qui plus est, la cour intérieure sur la rue des Jardins et la crèmerie ne sont pas conformes.

Joint par «Le Journal de Québec», le propriétaire Jérôme Turgeon ne s’est pas défilé, reconnaissant d’emblée ses torts. Il n’a pas contesté, d’ailleurs, ses constats d’infraction, et entend se conformer avant que le tribunal intervienne.

«La Ville a un cadre réglementaire que je ne respecte pas et je l’ai fait en toute connaissance de cause. Je pensais que j’aurais l’échine assez dure pour leur faire constater que la réglementation doit être réactualisée. Ils ont été placés devant le fait accompli, ce qu’ils n’ont pas aimé. Je vais me conformer», a-t-il assuré.

Le contingentement contesté

Cela dit, il entend poursuivre son combat, estimant que la réglementation actuelle et le contingentement «ne reflètent plus la réalité du marché du Vieux-Québec».

Sa première demande de modification réglementaire, en juillet 2017, a été refusée par le conseil d’arrondissement. Loin de se laisser abattre, il croit que la Ville est ouverte à une réflexion sur cet enjeu, mais qu’elle n’est tout simplement «pas prête» à s’attaquer à cet épineux dossier.

«Je ne pense pas que la Ville soit contre mon entreprise. [...] On est pris dans un cadre réglementaire qui doit être revu, et c’est au palier politique que ça doit se faire. [...] Mon commerce répond à un besoin tant pour les locaux que pour les touristes.»