Brigitte Boisjoli et Patrick Norman au MusiqueFest Mira

Brigitte Boisjoli, David Thibault et Patrick Norman seront tous en spectacle à la deuxième édition du MusiqueFest Mira, festival de musique country au profit de la Fondation Mira, au Camping Sainte-Madeleine, les 13 et 14 juillet.

Boisjoli et Thibault offriront leur prestation conjointe «Sur la route du Tennessee», le vendredi 13 juillet, tandis que Patrick Norman proposera une représentation de «Bonheurs partagés», sa plus récente tournée, le 14. L’an dernier, c’est Paul Daraîche qui avait inauguré le MusiqueFest Mira.

Tous les profits du MusiqueFest Mira vont à la Fondation Mira, qui travaille à améliorer la qualité de vie des personnes aux prises avec un handicap visuel ou moteur, ou un trouble du spectre de l’autisme.

Quelque 1500 spectateurs par jour sont attendus à l’événement-bénéfice sous chapiteau. Un bar, une boutique, des espaces de «photobooth» avec chiots, une zone «flatte-pitou» et un parcours expérientiel avec chiens-guides et chiens d’assistance seront accessibles au public sur place.

Le prix des billets du MusiqueFest Mira débute à 45$, et des forfaits VIP sont également disponibles. Pour en savoir plus, on consulte le site web officiel de Mira (www.mira.ca).