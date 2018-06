Croisière hivernale: le port de Sept-Îles se positionne

L’industrie des croisières internationales poursuit sa croissance. Et pour en profiter pleinement, les escales québécoises souhaitent développer une nouvelle offre en saison hivernale. C’est le cas de Sept-Îles qui se positionne pour accueillir des touristes pendant la saison froide.

Le port de Sept-Îles est accessible à l’année. L’hiver est long et permet d’offrir une gamme d’activités, notamment liées au tourisme d’aventure.

«Un avantage stratégique de Sept-Îles est que notre port fonctionne 365 jours par année. La voie navigable est ouverte», a expliqué la chef d'escale Marie-Ève Duguay.

«À Sept-Îles, on a tout à offrir l’hiver, a-t-elle ajouté. C’est certain que la motoneige, on peut en faire partout. Mais ce qui est différent, ce n’est pas tant comment on amène les touristes que où on les amène. On est un gros terrain de jeu en hiver, il y a plein de choses à exploiter.»

L’équipe de Destination Sept-Îles et du port de Sept-Îles a d’ailleurs récemment remporté un prix de l’organisme Cruise Canada New England pour une présentation d’une excursion hivernale futuriste avec comme toile de fond, la culture innue.

«C’était permis de rêver. Ce n’est pas parce que c’est futuriste que c’est impossible. On souhaite que ça puisse provoquer une effervescence au niveau du développement de produit en hiver.

Destination Sept-Îles prévoyait développer l’offre hivernale d'ici les 5 ou 6 prochaines années. Mais constatant la croissance de l’industrie dans ce créneau, l'organisme croit maintenant réaliste d’accueillir des navires pendant la saison froide au tournant des années 2020.