Fermeture définitive du Centre Jean-Marie-Roy

L’ancien Collège Saint-Augustin, qui porte depuis plusieurs années le nom de son réputé architecte, Jean-Marie Roy, fermera définitivement ses portes au public en ce week-end de la fête nationale.

La Ville de Saint-Augustin-de-Desmaures, qui a signé l’arrêt de mort de son centre communautaire en début d’année, passe de la parole aux actes.

L’édifice, qui nécessite des rénovations importantes jugées trop coûteuses par la municipalité, sera démoli et remplacé éventuellement par un nouveau centre sportif plus modeste, évalué à 7 millions $. Un premier appel d’offres pour des services professionnels a d’ailleurs été lancé récemment en prévision des travaux de démolition, qui pourraient commencer cet automne.

Le maire Sylvain Juneau avait déjà annoncé que la fermeture du centre coïnciderait probablement avec la fin des classes.

Activités relocalisées

Dans un communiqué diffusé vendredi matin, la Ville affirme qu’elle planche actuellement sur divers scénarios «afin de relocaliser le point de service» de la bibliothèque dans le secteur est. En attendant de trouver une solution permanente, les Augustinois sont redirigés vers la bibliothèque Alain-Grandbois, rue Jean-Juneau.

À compter du 23 juin, les usagers de la bibliothèque du centre communautaire Jean-Marie-Roy qui ont encore des documents en leur possession sont invités à utiliser la chute à livres du Campus Notre-Dame-de-Foy située au 5000, rue Clément-Lockquell.

«La Ville a également fait en sorte que l’ensemble des activités de loisirs offertes par Kéno au centre communautaire soit relocalisé à d’autres endroits. Si ce n’est déjà fait, les responsables de ces activités devraient communiquer avec leur clientèle prochainement», précise-t-on.

En plus de la bibliothèque et des locaux pour les organismes communautaires, le Centre Jean-Marie-Roy abritait deux gymnases et une salle de spectacle ultra moderne, laquelle ne sera pas reconstruite.