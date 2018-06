Le petit Benjamyn peut profiter de sa chambre hyperbare portative

Les parents du petit Benjamyn Banville de Baie-Comeau ont finalement reçu la semaine dernière la chambre hyperbare portative pour leur fils atteint d’une maladie génétique orpheline.

Ils s’étaient tournés vers une campagne de sociofinancement en ligne pour amasser le montant nécessaire à l’achat de l’appareil.

«D’avoir amassé 26 000$ en un peu moins de trois mois, c’est gigantesque», a souligné vendredi Sébastien Banville, le père de Benjamyn.

«On y est arrivés, on a la chambre. Aujourd’hui, la motricité de Benjamyn, son sommeil, tout va être amélioré de façon plus normale maintenant», a-t-il dit.

C’est une lueur d’espoir pour le petit garçon et ses parents parce que Benjamyn est né avec une déficience en créatine. Son développement est retardé au niveau du langage et de la motricité, en plus de lui causer des crises d’épilepsie.

«Ce qui fait que Benjamin est comme un enfant de 6 ans enfermé dans le corps... l’esprit d’un enfant de 3 ans», a mentionné le père de famille.

Les traitements durent chaque jour entre 60 et 90 minutes, et déjà Benjamyn fait des progrès après quelques jours seulement d’utilisation.

Redonner à la communauté

Les dons provenaient autant de la Rive-Sud que de la Côte-Nord lors de la campagne de sociofinancement.

Le père de famille veut maintenant redonner à la communauté en aménageant d’immenses structures de neige pour que les enfants s’amusent au cours de l’hiver prochain à Baie-Comeau, Fermont et Price.