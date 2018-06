Leitao évalue à 33 % les risques d’une récession mondiale

Le ministre des Finances Carlos Leitao évalue à 33 % les probabilités que l’économie mondiale sombre dans une récession au cours des prochains mois, mais assure que le Québec est la province la mieux outillée pour affronter cet éventuel défi.

Selon M. Leitao, la cause principale de cette possible récession est la guerre commerciale qui pourrait survenir entre la Chine et les États-Unis.

«La volonté du gouvernement américain d’imposer des tarifs d’importation sur les produits chinois, et la réponse rapide et immédiate du gouvernement chinois, c’est ça qui est très préoccupant», a dit M. Leitao, en marge de la présentation du rapport mensuel des opérations financières.

À côté de cette possible guerre commerciale, qui est «quelque chose de très sérieux», les tarifs imposés par les États-Unis sur l’acier, l’aluminium et le bois d’œuvre canadiens sont beaucoup moins graves.

«Présentement, avec les États-Unis, ce sont des escarmouches. [...] C’est certainement très désagréable [...], mais c’est loin d’être une guerre commerciale en bonne et due forme», a-t-il dit.

Le Québec est prêt

Selon M. Leitao, les surplus dégagés au cours des dernières années permettraient au Québec de s’en sortir mieux que quiconque au Canada.

«Le Québec est nettement en meilleure position que les autres provinces canadiennes pour faire face à de telles éventualités, parce que nous avons les marges [...] pour nous permettre de passer au travers», a indiqué M. Leitao.

«La bonne chose à faire, c’est d’avoir un cadre financier robuste et conservateur», a-t-il ajouté.

Le ministre a notamment mentionné la réserve de stabilisation du Québec, qui atteint 7 milliards $ et qui a été obtenue grâce à «une situation de surplus année après année».

Le Québec est également en bonne position pour «faire face à la musique» grâce à un budget équilibré et à un ratio dette/PIB en diminution.

«L’histoire nous démontre qu’en cas de problème économique mondial majeur, les États qui souffrent le plus sont ceux qui ont une dette en croissance. Nous, au contraire, avons une dette en diminution», a-t-il expliqué.

Par ailleurs, M. Leitao reconnaît que la mondialisation rend la perspective d’une guerre commerciale encore plus sombre, parce que les différentes économies mondiales sont hautement interconnectées.