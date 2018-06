Les deux géants derrière le métro aérien défendent leur intégrité

Les représentants montréalais des multinationales PwC et Arup, qui appuient le projet de métro aérien soumis par Solutrans à la Ville de Québec, défendent leur réputation dans la foulée de la plainte logée par le maire Labeaume à l’UPAC.

«Notre pratique éthique est impeccable. Il n’y a eu aucun lobbyisme pour avoir un contrat direct avec quelque autorité que ce soit pour le projet à Québec. La tournure des événements ne nous plaît pas», a commenté pour la toute première fois en entrevue Martin Landry, directeur de la région Amérique pour la firme d’ingénierie Arup.

M. Landry se désole que le nom d’Arup soit associé à une tentative de corruption alléguée par la Ville. Rappelons que le maire Régis Labeaume soutient que Jean O’Keefe (Solutrans) a effectué une proposition «illégale» puisqu’il aurait suggéré au responsable des grands projets de la Ville, Charles Marceau, de contourner les règles d’appel d’offres public afin d’obtenir un contrat de gré à gré.

Martin Landry n’était pas présent à la fameuse rencontre, mais il dit soutenir M. O’Keefe de Solutrans dans ses démarches. «On a confiance que ç’a été fait selon les règles de l’art. Cela dit, je n’ai aucun problème si le maire décide d’envoyer ça à l’UPAC parce que Arup n’a absolument rien à se reprocher.»

Une proposition sérieuse

Joint également à Montréal, l’associé de PricewaterhouseCoopers (PwC) Canada, Richard Deslauriers, confirme également son implication dans le projet de métro aérien de Solutrans et le sérieux de la proposition faite à la Ville de Québec.

«Ce n’est pas un petit projet et ce n’est pas quelque chose qu’on regarde sur le coin d’une table pendant cinq minutes. C’est quelque chose de réel. Nous regardons les aspects financiers et on trouvait qu’il y avait un bien-fondé», a déclaré le représentant du géant britannique qui offre des services-conseils pour le montage financier de grands projets dans 158 pays.

Les gens du bureau de PwC à Québec n’auraient jamais été mis dans le coup, ce qui expliquerait la confusion des derniers jours. Le maire Régis Labeaume disait ne pas être en mesure de trouver un interlocuteur chez PwC.

«Les experts en financement d’infrastructures se trouvent au bureau de Montréal. A contrario, le bureau de Québec collabore sur des projets qui ne sont pas nécessairement connus des personnes au bureau de Montréal», a précisé le porte-parole du consortium, Louis Aucoin.

Un projet toujours vivant

Malgré le rejet catégorique du maire de Québec pour une structure aérienne bétonnée, évaluée à 2,3 milliards $, qui «défigurerait la Ville», selon lui, PwC et Arup n’abandonnent pas l’idée. «Moi, je pense que c’est un projet très intéressant et à valeur ajoutée. Tant qu’on n’aura pas vu un projet réalisé, il y aura toujours une opportunité», observe M. Landry.