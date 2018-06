Malgré les rumeurs, d’autres «spin-offs» de Star Wars seront bien réalisés

Cette semaine, un article sur le site Collider affirmait que Disney et sa filiale Lucasfilm envisageaient de suspendre la production des futurs spin-offs de la franchise Star Wars après les résultats décevants de Solo: A Star Wars Story, qui n'a gagné rapporté que 350 millions de dollars box-office.

Toutefois, des sources chez Lucasfilm ont déclaré au réseau américain ABC que ces affirmations étaient « inexactes » et que la production de cette série de films se déroulait comme prévu.

Depuis le reboot de la franchise de science-fiction culte en 2014, les patrons de Disney ont continué chronologiquement l'histoire des trois premiers films sortis dans les années 70 et 80 avec une nouvelle trilogie, tandis que les spin-off racontent des histoires parallèles et comblent les trous de l'histoire principale.

Les sources ont déclaré que les « multiples » films de Star Wars sont toujours en cours de développement, mais qu'ils n'ont pas encore été officiellement annoncés.

Les nouveaux projets s'ajouteront à l'épisode IX qui sortira l'année prochaine, et qui sera réalisé par J.J. Abrams, le réalisateur de l'épisode 7, Le Réveil de la Force.

Les producteurs de Game of Thrones, David Benioff et D.B. Weiss, ont également signé pour produire une autre série indépendante de films Star Wars. Bien qu'ils aient reçu des critiques généralement positives, les nouveaux films ont également attiré les foudres d'une certaine partie des fans des films originaux. Ils se sont plaints, en ligne, des derniers opus et de certains des personnages.

Rian Johnson, le réalisateur de l'épisode 8, est récemment intervenu pour critiquer les fans qui ont harcelé l'actrice américano-asiatique Kelly Marie Tran sur les réseaux sociaux pour son rôle de Rose Tico dans Les Derniers Jedi. Il a également apporté son grain de sel dans une campagne en ligne créée par des fans mécontents qui proposaient de refaire son film.

« S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaîîîîîîît, faites-le, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît », a-t-il écrit, en citant des tweets promouvant leur campagne.