Nicaragua: le Canada «condamne» la répression gouvernementale

Le gouvernement canadien a «condamné» vendredi la répression des manifestations antigouvernementales au Nicaragua «par les forces de sécurité de l'État et des groupes paramilitaires» et exhorté le gouvernement «à protéger le droit de ses citoyens de manifester pacifiquement et en sécurité».

«Nous condamnons les meurtres des manifestants non armés commis par les forces de sécurité de l'État et des groupes paramilitaires ainsi que les mesures de répression exercées à Managua et à Masaya», a déclaré Chrystia Freeland, ministre canadienne des Affaires étrangères.

«La population civile subit chaque jour les actes d'intimidation de ces forces. L'absence manifeste de justice et l'impunité de ces crimes sont inacceptables. Les auteurs de ces actes doivent en être tenus responsables», a-t-elle dit dans un communiqué.

«Nous exhortons le gouvernement du Nicaragua à protéger le droit de ses citoyens de manifester pacifiquement et en sécurité. Les droits démocratiques et de la personne doivent être respectés», a souligné Mme Freeland.

Le bilan de la répression des manifestations antigouvernementales au Nicaragua est monté à au moins 212 morts et 1377 blessés, a indiqué vendredi la Commission interaméricaine des droits de l'Homme dans un rapport présenté à Washington lors d'une session extraordinaire du Conseil permanent de l'Organisation des États américains (OEA), dont le Canada fait partie.

La vague de contestation, engagée le 18 avril pour dénoncer une réforme de la sécurité sociale qui a depuis été abandonnée, cible le chef de l'État Daniel Ortega et son épouse Rosario Murillo, vice-présidente, accusés de confisquer le pouvoir et de brider les libertés.