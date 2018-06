Repêchage de la LNH : enfin le jour J pour Marc Bergevin

Ce fut une saison misérable pour les Canadiens de Montréal et c’est ce vendredi soir qu’ils réclameront leur prix de consolation dans le cadre du repêchage de la LNH.

Voyez le premier tour du repêchage amateur sur les ondes de TVA Sports dès 18h.

Tant les décideurs que les fidèles de la Sainte-Flanelle verront enfin qui sera le joueur d’avenir de la concession avec la troisième sélection au total dans cet encan relevé.

Il y à peine un mois, le directeur général Marc Bergevin parlait d’une bénédiction à l’égard de son choix de premier tour.

«Tu paies un lourd prix pour avoir un tel choix, avait-il déclaré au site NHL.com. La saison difficile que nous avons connue nous a donné le droit de choisir aussi tôt. Ce n’est certainement pas l’objectif quand ta saison commence, mais après toute la douleur et la souffrance qu'on a eues...»

La veille de la séance, le DG montréalais tenait toujours à parler au troisième rang. À moins bien sûr qu’il soit séduit par une offre irrésistible d’un de ses homologues.

«Je serais très, très surpris qu’on échange ce choix-là», a-t-il laissé entendre jeudi soir.

Une première en 6 ans

La dernière fois que le Tricolore a sélectionné un joueur avec le troisième droit de parole, c’était en 2012. Il a alors jeté son dévolu sur l’attaquant Alex Galchenyuk, qui ironiquement, a été échangé aux Coyotes de l’Arizona il y a exactement une semaine.

Chose certaine, Bergevin, Trevor Timmins, Joël Bouchard et Dominique Ducharme, le tandem d’instructeurs québécois recruté en mai, ont fait leurs devoirs. Ils ont fait une centaine d’entrevues tout en épiant des joueurs d’un continent à l’autre.

Bergevin et Timmins, son bras droit en matière de repêchage, détiennent cinq des 62 premiers rangs de l’encan, une première en 30 ans!

Ce total pourrait toutefois changer si on se fie aux projections des deux hommes.

«En raison de nos quatre choix au deuxième tour, on va recevoir beaucoup d’appels. On va voir ce qui est disponible. On va voir si un joueur glisse, si on pense qu’on doit aller le chercher et si l’équipe veut reculer. C’est certain qu’on va être très occupé vendredi et samedi.»

À propos, la présence de Bouchard et Ducharme est cruciale depuis la préparation du CH. Ces deux hommes ont épié non seulement les meilleurs joueurs du circuit Courteau, mais à travers le Canada.

C’est un vent de soulagement pour le hockey d’ici, puisque Montréal n’a recruté aucun Québécois depuis 2016, le dernier étant le défenseur de l’Océanic de Rimouski Simon Bourque au 177e échelon.