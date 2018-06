Un penthouse de 6,3 millions $ en vente dans le Quartier international

Un immense penthouse situé au 35e et dernier étage du projet immobilier Altoria, devant le square Victoria, à Montréal, est à vendre pour 6,3 millions$... plus taxes, étant donné qu’il est neuf.

L’unité de 5630 pieds carrés compte 17 pièces, dont six chambres, cinq salles de bain et une salle d’eau. Elle est aussi dotée d’une dînette, d’un espace lounge et, surtout, d’une gigantesque pièce commune.

En plus d’être abondamment fenêtrée, l’unité dispose de trois terrasses, dont la principale, de 760 pieds carrés, qui permet d’admirer à la fois le fleuve, le Vieux-Montréal et le pont Jacques-Cartier.

Soulignons que le condo vient avec deux espaces de stationnements au sous-sol, en plus de donner accès à une piscine creusée.

On ne connaît pas les taxes municipales et scolaires, mais les frais de condo s’élèvent à près de 58 000 $ par année, soit près de 4800$ par mois!

C’est le courtier immobilier Joseph Montanaro qui a le mandat de trouver un acheteur pour cette propriété ultra luxueuse.