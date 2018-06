Un projet d'hôpital privé à Trois-Rivières

Le promoteur immobilier Jean-Claude Fortin propose un audacieux nouveau projet: l'ouverture d'un hôpital privé à Trois-Rivières.

L'établissement disposerait de 50 lits et offrirait notamment des services chirurgicaux, d'obstétrique, de gérontologie et de radiographie. On y regrouperait jusqu'à sept spécialités.

Le promoteur affirme qu'une quinzaine de médecins sont prêts à devenir partenaires.

L'hôpital privé jouxterait les deux tours pour personnes retraitées Place Belvédère, dont Jean-Claude Fortin est le propriétaire. Il constituerait un complément de services pour les 600 occupants, mais serait aussi accessible à tous.

«Les gens aujourd'hui aiment mieux utiliser leur carte de crédit que leur carte d'hôpital parce qu'ils n'ont pas de médecin et ne sont pas capables d'avoir de rendez-vous», a déploré Jean-Claude Fortin.

«Si vous êtes très malade, allez à n'importe quelle urgence et si vous passez en moins de huit heures, vous être chanceux. Si vous venez à notre clinique, vous allez passer dans l'heure qui suit», a-t-il ajouté.

Pour faire de l'espace à son projet, le promoteur devra acquérir des propriétés voisines, dont le Pavillon Arc en Ciel, un service de santé mentale pour enfants. La direction du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS) indique avoir rencontré le promoteur. Toutefois, ce service est là pour rester et la bâtisse n'est pas à vendre. Jean-Claude Fortin a offert de le relocaliser à ses frais. La direction de la santé attend sa proposition.