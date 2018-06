Une nouvelle formation en production biologique

Le bio est plus populaire que jamais. Pour répondre à cette tendance, le Centre de formation professionnelle (CFP) Mont-Joli-Mitis lance une formation en production biologique.

La formation d'une année se tiendra à la ferme-école de l’établissement. Une première cohorte de 13 élèves est attendue. Des élèves qui apprendront la production animale bio avec les vaches laitières, les moutons et les bœufs. Ils apprendront aussi à cultiver bio les céréales et les fourrages pour les animaux.

Le CFP Mont-Joli-Mitis devient le premier centre à offrir une formation professionnelle en agriculture biologique au Québec. Les producteurs eux-mêmes réclamaient cette formation de même que la relève qui s'intéresse à l'agriculture bio.

«Au début, les élèves en bio étaient un peu les rejets du groupe. Maintenant, j'ai toujours deux à trois élèves chaque année qui ont un intérêt marqué pour le bio et qui veulent s'en aller vers la production biologique», a dit Stéphanie Ross, conseillère pédagogique au CFP Mont-Joli-Mitis.

«Ça peut être des jeunes qui prennent la relève, qui veulent voir quelque chose de différent de ce qu'ils font chez eux. Ça peut être des jeunes qui veulent découvrir quelque chose d'autre, qui veulent changer d'orientation. Ce qu'on forme, c'est une relève, mais principalement des ouvriers agricoles», a expliqué Roberto Parent, enseignant en agriculture au Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis.

Et le CFP Mont-Joli-Mitis entend rapidement lancer une formation en production maraîchère bio. Parce que si c'est bien de mieux nourrir les bêtes, c'est surtout important de mieux nourrir les humains avec des fruits et des légumes bio. D'ailleurs, la demande a explosé pour ces produits depuis les cinq dernières années.

«Ici, on donne déjà une formation en horticulture et jardinerie, et on a fait une demande pour pouvoir donner le cours de maraîcher bio d'ici les trois prochaines années», a conclu Stéphanie Ross.

La période d'inscription pour ce nouveau programme en agriculture biologique est déjà ouverte au Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis.