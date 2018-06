Andrée Lachapelle de retour devant la caméra

Affligée par le décès, en août 2016, de son compagnon, le cinéaste André Melançon, Andrée Lachapelle n’était plus sortie de sa maison. C’est la Soirée hommage Québecor 2018, au cours de laquelle on a souligné sa carrière exceptionnelle, qui l’a décidée à reprendre une certaine vie sociale. Elle a aussi retrouvé le chemin des plateaux de tournage, ce qui lui fait plaisir.

Andrée Lachapelle ne le cache pas: la perte de son amoureux l’a grandement affectée.

«Lorsque mon compagnon est parti, ce sont des années difficiles qui ont suivi. Le deuil n’est pas encore fait, a-t-elle admis. Je suis très peu sortie parce que je n’en avais plus nécessairement envie. Je suis restée à la maison pendant près de trois ans, j’étais très fatiguée. Ce soir, c’est ma première sortie médiatique depuis son départ. Je vous avoue qu’il fallait me forcer pour que ça arrive, et peut-être que je vais sortir plus souvent à l’avenir. Monsieur Péladeau est un homme formidable. C’est le seul qui rend hommage de cette façon-là à des artistes.»

Même si Mme Lachapelle vit désormais seule dans sa maison, elle est fort bien entourée par ses enfants et ses petits-enfants.

«Nous sommes une famille très soudée. Mes enfants sont formidables, ils s’inquiètent beaucoup pour moi. Ils passent souvent me voir et me téléphonent tous les jours. Ils veulent être certains que je ne manque de rien, ils font même mon marché. Mais je tiens à rester chez moi, je ne veux pas embêter mes enfants.»

La comédienne, qui totalise plus de 60 ans de carrière, retrouve le chemin des plateaux de tournage, puisqu’elle fera partie de la distribution d’«Il pleuvait des oiseaux», de Louise Archambault, avec notamment Gilbert Sicotte, Eve Landry, Rémy Girard et Louise Portal.

Un retour au travail

Adapté du roman de Jocelyne Saucier, le film raconte l’histoire de vieux survivants qui vivent coupés du monde dans une forêt d’Abitibi, et dont la vie est bouleversée par l’arrivée impromptue d’une photographe.

«J’ai très hâte de faire ce film parce que c’est une histoire extraordinaire, qui se déroule au coeur d’une forêt. Je vais jouer un des rôles principaux. En juillet, on part tous s’exiler pour le tournage.»

Heureuse de renouer avec le jeu, elle a ajouté: «C’est le fun de voir qu’il y a des rôles pour des actrices de mon âge. Je suis chanceuse, car je n’ai jamais arrêté de travailler. On m’a toujours offert des rôles, alors que je vois des jeunes remplis de talent qui ne travaillent pas. Ils montent en flèche grâce à une série ou à un film, puis disparaissent sans jamais avoir eu de véritable carrière. C’est triste. Moi, j’ai commencé très jeune. J’ai aujourd’hui 86 ans, et on me demande encore. Je suis une des rares actrices qui ont cette chance.»

Cela dit, Madame Lachapelle semble avoir fait une croix sur l’éventualité d’un retour sur les planches, comme elle souligne ne plus avoir très envie de faire de télé. «J’aimais beaucoup le théâtre, mais je n’en ferai plus non plus. C’est trop demandant. Je pense que je suis rendue à un moment de ma vie où je peux me reposer un peu plus et choisir ce que j’ai vraiment envie de faire.»