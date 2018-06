Fête nationale à Montréal: légendes d’hier à aujourd’hui

Dame Nature avait elle aussi le goût de célébrer le Québec, et s’est ravisée juste à temps pour le grand spectacle de la fête nationale à Montréal, samedi soir.

Le ciel a cessé de crachoter ses gouttelettes presque à l’instant pile où la scène s’embrasait, autour de 21 h 15. On a pu brandir drapeaux bleus et blancs plutôt que parapluies pendant la soirée, et le parterre s’est rempli en un rien de temps.

Le public, toujours fidèle au rendez-vous, beau temps, mauvais temps, s’étendait bien au-delà de la Place des Festivals lorsque le coup d’envoi a été donné, avec une ouverture en hommage aux Autochtones, sur une narration de l’animateur de l’événement, Guillaume Lemay-Thivierge. Plusieurs avaient osé la fleur de lys maquillée sur une joue ou le drapeau en guise de cape pour montrer leur attachement à leur Belle Province.

«La marche des Iroquois» et «Mamzelle Kennedy» du groupe Le Vent du Nord - qui assurait la première partie à compter de 19 h - ont d’entrée de jeu mis la table pour un habile pot-pourri survolant 400 ans d’histoire de la chanson québécoise.

Les moments forts y ont été nombreux. «Dans les prisons de Nantes», par Michel Rivard, s’est fondue à la «Prison de Londres» endiablée de Klô Pelgag, qui a, quelques secondes plus tard, revisité avec brio «C’est le début d’un temps nouveau» et «Pied de poule», dans son costume futuriste aux couleurs de la Saint-Jean.

Brigitte Boisjoli a démontré qu’elle pouvait se démener sur du La Bolduc («Ça va v’nir, découragez-vous pas», parfaitement d’actualité avec la sortie récente du film sur la chansonnière) et sur du Jean Leloup («1990»). Plus tard, l’héritière spirituelle de Diane Dufresne a été amusante sur le «Rill pour rire». Michel Rivard, après une excellente «Avant de me dire adieu», ne pouvait qu’être à la hauteur sur le «Géant Beaupré».

L’assemblage s’est conclu sur le tube récent «Vintage à l’os», de Seba et Horg, et un plaidoyer de Guillaume Lemay-Thivierge pour la justice et l’égalité, de plus en plus d’actualité au Québec.

Étoiles montantes

Comme dans tout bon happening de la fête nationale, on a vogué des légendes musicales d’hier à aujourd’hui, dans un décor de projections animées et colorées.

Lemay-Thivierge a rappelé que Félix Leclerc avait déjà encensé les qualités d’auteur-compositeur de Michel Rivard, avant la très belle «Le cœur de ma vie». Brigitte Boisjoli et Jean-Marc Couture ont joué la carte sexy sur «Question de feeling». Martha Wainwright a salué sa mère, Kate McGarrigle, avec «Complainte pour Sainte-Catherine», et Vincent Vallières a proposé «Le temps passe» et «À hauteur d’homme».

Les étoiles montantes ont pris une belle place: Klô Pelgag avec «Samedi soir à la violence» et «Les Ferrofluides-fleurs» et Hubert Lenoir, nullement intimidé, a dégainé sa populaire «Fille de personne II». Marie-Josée Lord a reçu une vibrante ovation après «Le monde est stone».

Au moment d’écrire ces lignes, le collectif s’époumonait sur «Les gens de mon pays», des Québécois transmettaient leurs vœux sur vidéo, et Claude Dubois devait encore s’amener pour offrir ses classiques «Femme ou fille» et «Besoin pour vivre».